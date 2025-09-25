Bucciantini: "La Fiorentina deve ancora capito cosa vuol fare quest'anno. La Roma di Ranieri serva da esempio"

Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni dei temi alla ribalta in casa Fiorentina dopo le prime 4 giornate di campionato. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Cosa aspettarsi dal derby di domenica? La Fiorentina di Pioli per il momento è indietro sul alcuni aspetti: ad iniziare dalla definizione tattica e della personalità di squadra. Certe cose ancora non riusciamo a capirle dietro perche siamo indietro: non si può capire il difetto se ancora non si è definita la squadra. E adesso bisogna rimontare tutto e allo stesso tempo essere lucidi e sereni: qui servirà l’esperienza dell’allenatore, dei dirigenti e alcuni allenatore. Si deve tentare di trovare questa definizione senza però pensare alla classifica: è quella la cosa da migliorare ma se ci si concentra sui risultati non arriveremo mai ad essere quello che vogliamo essere”.

“Prima di parlare di moduli bisogna capire come la Fiorentina vuole stare in campo”

Ha anche aggiunto: “Adesso c’è da spingere e da fare delle scelte, anche pesante. Non a livello di organico ma su come si vuole stare in campo: se si diventa a 4 o a 3, se si vuole giocare con due centravanti oppure con una prima punta e un trequartista. Mi piacerebbe oltretutto vedere Fortini in campo, la sua spensieratezza potrebbe dare qualcosa in piu alla squadra. Di conseguenza, una volta fatto questo, potremo capire quali sono i giocatori che fanno al caso nostro e quali no, dopo qualche mese potremo fare un’analisi migliore anche su alcuni singoli presenti nella rosa”.

“La Roma della scorsa stagione deve servire come esempio”

Ha considerato anche un aspetto particolare: “La Fiorentina dovrà lottare contro se stessa, se riuscirà ad essere squadra alla fine le partite tornerà a vincerle. Secondo me Pioli sta cercando di trasmettere le sue idee, ma in questo momento non riesce a penetrare nelle menti dei suoi giocatori. Se alla fine ci riuscirà, potendo poi riproporle in piu partite consecutive, alla fine i risultati arriveranno e la classifica si risistemerà. Altre squadre ce lo hanno dimostrato negli ultimi anni, una su tutte la Roma della scorsa stagione: la saggezza e l’esperienza di Ranieri hanno fatto la differenza dopo un inizio shock. E credo che da questo punto di vista Pioli non sia diverso”.

“Senza coraggio questa Fiorentina difficilmente uscirà da questo periodo di difficoltà”

Ha poi concluso. “Siamo indietro e non dovevamo esserlo: bene o male i giocatori sono gli stessi dello scorso anno, stagione in cui la Fiorentina si era consolidata attorno ai 65 punti. Si credeva di poter sfruttare gli ultimi 4 anni aggiungendoci una rosa piu completa ed un allenatore di livello superiore ai precedenti. In questo momento non riusciamo a dare il massimo, ed è una cosa si vede che preoccupa la squadra. Se non si rischia mai è difficile fare la differenza nel nostro campionato, a maggior ragione quando sei in un momento di diffcoltà come quello che stiamo vivendo adesso”.



