L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “La partita di sabato sarà particolare, per il ricordo di Joe Barone ma anche per l'importanza che ha a livello di punti. Mi aspetto una grande prestazione della squadra, nei prossimi due mesi ci si gioca tutto”.

“Futuro Italiano? Mi sembra un po' presto”

Poi su Italiano ha aggiunto: “Mi sembra un po' presto per aver già preso una decisione sull'anno prossimo. Ci sono ancora tante partite, due trofei in palio… Detto questo è chiaro che nel calcio le strade si possono dividere, però ad oggi faccio fatica a immaginare dove potrebbe andare Italiano. Parlano di Napoli, ma non ce lo vedo a lavorare con De Laurentiis”.

“La Fiorentina ha una rosa prestigiosa”

Infine: “Tolte le squadre che lottano per la Champions, la rosa della Fiorentina non è inferiore alle altre e anzi secondo me è molto prestigiosa. Se va via Italiano la società non deve rifare la squadra da zero, ma ritoccare quella attuale e affidarla a un allenatore che sia preparato. Tante volte i cambiamenti portano nuovi stimoli e novità positive magari inaspettate”.