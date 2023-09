La Repubblica edizione fiorentina in edicola stamani, si concentra sui campanelli d'allarme che stanno vedendo protagonista la Fiorentina e Italiano in questo avvio di stagione: il più preoccupante è quello legato alla sterilità offensiva dei propri centravanti, che è per certi versi più allarmante dei due punti persi a Frosinone, della terza rimonta subita dopo il Lecce e Genk nel secondo tempo e di infortuni in difesa - Dodo out fino alla fine della stagione e Biraghi malconcio a una caviglia - che permettono poche rotazioni.

Detto che per Beltran il meccanismo di inserimento è più complesso essendo alla sua prima esperienza in Europa, le preoccupazioni principali riguardano Nzola, autore lo scorso campionato di appena un gol in meno - 13 - rispetto a quelli (14) della coppia Jovic- Cabral.