I dubbi sono diventati via via solide convinzioni: l'avvio di stagione di Nicolò Fagioli è troppo sofferto e opaco per essere vero. Al di là delle possibili difficoltà extra campo, il ragazzo fatica troppo a esprimere con continuità il suo indubbio talento e allora, scrive La Gazzetta dello Sport, Pioli dovrebbe correre ai ripari per il match con il Como, tirando fuori dalla naftalina il suo ‘gemello’ (di costruzione calcistica): Hans Nicolussi Caviglia.

La soluzione, auspicata da più parti, vedrebbe Fagioli spostarsi da una parte come mezz'ala e l'aostano subentrare come play, in un centrocampo che offra finalmente più soluzioni a livello tecnico e di palleggio. Di fronte la Fiorentina avrà per altro il Como, squadra che da quel punto di vista rappresenterà un test probante.