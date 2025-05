Derby toscano per la panchina? Un nome accostato alla Fiorentina entra nella lista del Pisa, ma la situazione è ancora in divenire

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, salvo clamorosi dietrofront Filippo Inzaghi non sarà più l'allenatore del Pisa. L'ex bomber del Milan preferisce rimanere in Serie B (Palermo in pole per lui), e così la formazione toscana è alla ricerca di un nuovo tecnico con cui affrontare il massimo campionato italiano dopo la promozione.

Ipotesi Vanoli

Secondo Sky Sport, in lizza c'è anche un profilo accostato alla Fiorentina in questi giorni. Nel valzer delle panchina come sostituto di Palladino era emerso anche il nome di Vanoli, che appunto piace anche al Pisa. La Fiorentina monitora anche questa situazione, in attesa di capire se sarà davvero addio tra l'ex Venezia e il Torino.