Tra i nomi accostati alla panchina della Fiorentina per il dopo Palladino c'è anche quello di Marco Baroni. Il tecnico è ormai ai ferri corti con la Lazio, anche se la situazione è tutt'ora in via di definizione. Come riporta TMW, infatti, in mattinata il ds biancoceleste Angelo Fabiani è arrivato a Formello per incontrare Baroni, ma i due hanno effettuato soltanto un colloquio.

Ancora qualche giorno

Il vero e proprio faccia a faccia è slittato ai prossimi giorni, ma ciò non deve presupporre colpi di scena. Sul tavolo c'è la risoluzione del contratto, per la quale le parti hanno già trovato l'accordo: manca solo l'ufficialità e, a quel punto, vedremo se Baroni potrà rientrare nei piani della Fiorentina o se il club viola si sarà già orientato su altri profili.