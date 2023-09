"Nzola è arrivato da una realtà diversa, adesso deve ambientarsi. Beltran? Il calcio italiano è complesso"

Jeda, ex attaccante del Cagliari, ha parlato del momento difficile degli attaccanti della Fiorentina a Radio Bruno:

“Nzola giocava in una realtà diversa, ma a Firenze gli ci vuole l'ambientamento. La soluzione è quella di lavorare, mettere le ali come punta non va bene. La Fiorentina deve giocare di squadra, anche a Genova ci sono state giocate dei singoli”.

Poi ha aggiunto: “Beltran è giovane, ci si deve lavorare, il calcio italiano non è semplice. Credo che la Fiorentina possa anche giocare con due punte”.

