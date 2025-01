La Nazione: la conferma che arriva dagli Stati Uniti

Su La Nazione spazio viola sulla prima del QS: "Rocco chiama Palladino e lo ’conferma’". A pagina 2 in taglio alto: “La telefonata di Commisso. Palladino non è in bilico e il gruppo rema a favore. Ora il riscatto in campo”, in taglio basso: “Raffaele punta su Gudmundsson 'Albert si è allenato alla grande'”. A pagina 3 in taglio alto: “Intreccio Luiz Henrique. La chiave è sempre Ikone. Per Jorko resta solo il Paris. Pongracic-Bologna, si può”, di spalla: “Gente che viene e va. Tra misteri irrisolti e classifica non male”.