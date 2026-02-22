Il Parma continua a strappare punti in modi pittoreschi: steso il Milan e Fiorentina lontana. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Incredibile successo del Parma (0-1) nel match delle 18 sul campo del Milan, che in casa non perdeva da agosto: successo di misura, come spesso gli accade, per la squadra di Cuesta. La sfida l'ha decisa il difensore argentino Troilo all'80', con un colpo di testa su calcio d'angolo.

Parma lanciato

Gara che lancia il Parma verso metà classifica e con un bel pezzo di salvezza in mano: il gap con la Fiorentina ora è di 11 punti e tra due settimane ci sarà anche quello che ormai potrebbe non essere più uno scontro diretto.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 64, Milan 54, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Como 45, Atalanta 45, Sassuolo 35, Lazio 34, Bologna 33, Udinese 32, Parma 32, Cagliari 29, Genoa 27, Torino 27, Cremonese 24, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa 15, Verona 15.