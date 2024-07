Filippo Antonelli: "Tessmann all'Inter può saltare. La Fiorentina ha fatto dei sondaggi per lui"

Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli ha parlato in conferenza stampa anche di Tessmann, centrocampista statunitense classe 2001 che lascerà i lagunari in questa finestra di mercato. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

"Tessmann all'Inter? Con la società era chiuso. Da parte nostra c'era la volontà di prenderlo in prestito, lui preferisce da andare da altre parti. L'Inter poi si sarà messa a cercare una soluzione, ma la cosa può anche saltare per questo aspetto. Torino? Non mi ha mai chiamato. Il Como mi ha chiamato, la Fiorentina ha fatto dei sondaggi, i procuratori dicono che ha tante squadre".