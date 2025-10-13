L'unico a non aver visto il campo nemmeno con il binocolo

La Bosnia ha già giocato le due partite previste in questa finestra dedicata alle nazionali. Ragion per cui oggi ritorneranno a Firenze sia Edin Dzeko che Eman Kospo.

L'unico senza campo

Tutti i giocatori convocati dal selezionatore bosniaco, Sergej Barbarez, hanno messo piede in campo anche e solo per un minuto tra il match contro Cipro (valido per le qualificazioni Mondiali) e l'amichevole contro Malta. Tutti, tranne uno, ovvero il giovane difensore della Fiorentina, Kospo.

Non c'è un perché

Il perché non è dato saperlo, ma l'ex Barcellona ha trascorso la prima partita contro Cipro in tribuna, mentre ieri è rimasto in panchina dall'inizio alla fine dell'incontro.

Eppure per Kospo si è spesa molto anche la federcalcio bosniaca che ha aperto una disputa con quella svizzera (il classe 2007 è nato proprio nel paese elvetico) per convincerlo ad accettare di far parte di questa nazionale.