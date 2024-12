Altra assenza pesante per l'Udinese: a Firenze mancherà un titolarissimo. Reparto di centrocampo ridotto all'osso

Dopo gli infortuni di Payero e Zarraga, durante la partita contro il Napoli, il centrocampista dell'Udinese Sandi Lovric ha accusato un fastidio alla coscia, ed è stato costretto al cambio. Al suo posto il giovane Arthur Atta, classe 2003. Reparto di centrocampo dunque ridotto all'osso per Kosta Runjaic, che deve fare inoltre i conti con gli infortuni di Okoye, portiere titolare, e Davis, autore già di 2 gol in campionato: difficile vedere recuperi per l'incontro del 23 dicembre, contro la Fiorentina.

