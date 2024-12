Palladino-Italiano, atto quinto. Domani a Bologna l'occasione per invertire il trend negativo

Quando si parla di sfide tra Raffele Palladino e Vincenzo Italiano, si parla inevitabilmente di sfide tra Monza e Fiorentina, visto che tutti e 4 i precedenti tra i due allenatori sono arrivati negli ultimi due anni, in Serie A. L'attuale allenatore del Bologna ha avuto la meglio per ora, ma domani il divario tra le squadre allenate sarà inferiore rispetto ai precedenti incontri fra i due.

Storico, come detto, che sorride ad Italiano, che sulla panchina della Fiorentina ha vinto 2 volte contro Palladino, pareggiando una volta e perdendone un'altra. Il primo incontro, nel gennaio del 2023, finì 1-1 con rete di Cabral, pareggiata poi da Carlos Augusto. Stagione, quella, che sorrise a Palladino: nel girone di ritorno infatti il Monza fece punteggio pieno, vincendo per 3 a 2 in casa in rimonta.

La scorsa stagione, invece, ha visto tutt'altri risultati: Palladino ha infatti perso entrambi gli scontri contro i viola, sempre di misura (0-1 all'andata e 2-1 al ritorno). Domani ci sarà il primo incrocio di traiettorie tra i due tecnici da quando siedono sulle rispettive panchine: appuntamento al Dall'Ara per una partita senza esclusione di colpi. Obiettivo di Palladino: invertire il trend negativo.