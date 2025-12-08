Sorrentino controcorrente: "Vanoli è l'uomo giusto nel momento giusto. Lo vedo concentrato, ora ha bisogno di..."

L'ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato a La Domenica Sportiva su Rai 2, intervenendo anche sulla sconfitta contro il Sassuolo della Fiorentina. Controcorrente l'ex estremo portiere su Vanoli.

Le parole di Sorrentino

“La conferenza di Vanoli mi è piaciuta molto. Secondo me in questo momento è l’allenatore giusto nel posto giusto, ma c’è solo un problema: da quando è arrivato nessun giocatore ha avuto uno scatto verso l’altro, un qualcosa in più. Solitamente quando si cambia allenatore succede, invece la Fiorentina è piatta".

Su Vanoli

"Sono propri i giocatori che vanno in campo ad essere piatti, è crollato anche un campionissimo come De Gea. E questo è il dato peggiore che possa esserci. Vanoli lo conosco: lo vedo concentrato, attivo, con idee. Ora ha bisogno della reazione dei giocatori più importanti della Fiorentina”.