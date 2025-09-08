"Alla Fiorentina serve un risultato positivo contro il Napoli dopo una partenza a rilento. Kean con Retegui contro Israele..."

A TMW Radio ha parlato l'ex allenatore e giocatore Massimo Bonanni, intervenendo sul rendimento della Fiorentina in questa prima parte di stagione e su Moise Kean.

La Fiorentina

"Alla Fiorentina serve un risultato positivo e deve rispondere dopo una partenza più lenta del previsto”.

Kean in Nazionale

“Kean con Retegui? La partita di oggi è fondamentale, in casa con l'Estonia due punte con due esterni ok, per le altre sfide non lo so. Se si gioca ancora così, vuol dire che ha dato delle garanzie al tecnico. Per me giocheremo con il 4-3-3”.