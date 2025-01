La Fiorentina Femminile batte il Milan e va avanti in Coppa Italia. Un rigore di Severini e un autogol portano in semifinale

De La Fuente aveva annunciato una serata importante, dove il passaggio del turno era fondamentale… Promessa mantenuta. La Fiorentina Femminile dà un segnale importante in un momento tutt'altro che semplice della stagione: dopo l'1-1 dell'andata, le ragazze viola battono 2-0 il Milan e ottengono la semifinale di Coppa Italia.

Fiorentina Femminile in semifinale di Coppa Italia: com'è andata la gara

Il vantaggio della Fiorentina arriva alla mezz'ora, complice un autogol su papera non di poco conto del portiere rossonero Giuliani. La Viola non abbassa il ritmo e sfiora più volte il vantaggio in apertura di ripresa; lì si riprende l'estremo difensore del Milan, con interventi decisivi. A un quarto d'ora dalla fine, Bonfantini viene stesa in area: fischiato calcio di rigore, trasformato da Emma Severini. È il gol che significa semifinale per le ragazze di De La Fuente, che troveranno una tra Juventus e Lazio (atteso il ritorno a Torino dopo il vantaggio delle bianconere ottenuto a Roma, 1-3).