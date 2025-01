De La Fuente: "90, 120 minuti, calci di rigore... non importa come, vogliamo solo passare il turno domani. La affronteremo come una finale"

Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partita di domani, il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan (all'andata era finita 1-1):

Parole forti

“Per noi è una partita da dentro o fuori, dunque andrà giocata come una finale. Quello che stiamo facendo ora non basta più, in altri momenti era stato sufficiente. Abbiamo preparato bene questa partita e vogliamo andare in semifinale. Non sono io quello che deve spiegare io alle ragazze come si affrontano questo genere di partite”.

“Non importa come, vogliamo solo vincere”

"Abbiamo la fortuna di giocare il ritorno in casa e giocare davanti alla nostra gente. L'anno scorso è successo con l'Inter di pareggiare all'andata e poi, dopo un altro pareggio, siamo andati avanti noi ai rigori. 90, 120 minuti, rigori… l'importante è andare avanti".