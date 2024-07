Il fronte centrocampo: Un altro rinforzo oltre Tessmann. La situazione delle trattative

La Fiorentina è molto avanti con Tessmann, ma l'americano del Venezia non potrà essere l'unico rinforzo per il centrocampo.

McKennie

Parallelamente allo stesso Tessmann resta in corsa McKennie della Juventus, con il quale però ci sarà da parlare dell'ingaggio che è un ostacolo per l'operazione.

Lovric

Poi c'è Lovric per il quale l'Udinese, società molto difficile da affrontare in sede mercato, è rimasta sulla richiesta iniziale di 12 milioni.

Casadei

E anche Casadei non è da escludere, anzi. In mancanza di soluzioni, il Chelsea potrebbe accettare di trattarne la sua cessione in prestito con diritto di riscatto e non più a titolo definitivo.