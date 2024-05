L'ultima panchina per Claudio Ranieri: al termine di Cagliari-Fiorentina ci sarà il saluto al campo dell'ex tecnico viola.

Tanti gli aneddoti che fanno capire che tipo di personaggio sia. Uno di questi lo racconta l'ex difensore, Lorenzo Amoruso, sul Corriere Fiorentino: “Nell’anno in cui furono introdotti i nomi sulle maglie e fu abbandonata la numerazione dall’1 all’11, ci radunò e ci chiese di fare un’offerta in soldi per scegliere il nostro numero di maglia e poi dette tutto il ricavato in beneficenza. Questo è Ranieri”.