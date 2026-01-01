Un'operazione senza esborso economico. Un gennaio che parte già con tanti movimenti

Un'operazione senza esborso economico (tranne il pagamento dell'ingaggio ovviamente). Manor Solomon è destinato ad essere il primo acquisto di questo mercato invernale per la Fiorentina.

La formula

L’esterno d’attacco arriva a Firenze dal Tottenham con la formula del prestito con diritto (non obbligo) di riscatto. Un trasferimento che riesce ad unire valenza tecnica (per le esigenze della squadra) ed anche economica, che non guasta di certo dopo il pesante passivo estivo.

Il giocatore ha trascorso la prima parte della stagione in Spagna, al Villarreal dove era arrivato sempre con la formula del prestito.

Due cessioni

Il tutto mentre la Fiorentina ha praticamente chiuso la cessione di Gino Infantino all'Argentinos Juniors e sta per dare Amir Richardson al Nizza. Entrambe le operazioni sono in prestito.

Un gennaio 2026 che si prospetta ricco di movimenti da e per Firenze.