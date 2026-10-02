Bastano 15 minuti ai tifosi della Fiorentina per finire i biglietti disponibili online per la trasferta di Genova

In casa Fiorentina c'è voglia di tornare a vedere la squadra viola in campo. Questa mattina sono stati messi in vendita online parte dei biglietti per il settore ospiti di Marassi per Genoa-Fiorentina, gara in programma sabato 10 ottobre alle 15:00.

Voglia di Fiorentina

Sono bastati 15 minuti ai tifosi viola per terminare tutti i biglietti messi a disposizione dal club grifone per la gara di Marassi. Questi erano solo una parte di quelli effettivi, visto che un'altra cospicua parte di biglietti sono in mano ai viola club e alle associazioni del tifo viola.

Sold out

Da capire se, almeno online, saranno aggiunti nuovi biglietti. Quello che è certo è che il settore ospiti di Marassi al rientro dalla sosta sarà tutto esaurito.