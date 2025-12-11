Fiorentina-Dinamo Kiev: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Oggi all’Artemio Franchi la Fiorentina torna in campo per la penultima giornata della League Phase di Conference League. La squadra viola è reduce da due sconfitte di fila che hanno pesantemente influenzato la classifica. Al momento la Fiorentina è a quota 6 punti, a 2 di distacco dal kosovaro Drita, ultima squadra al momento avente accesso diretto agli ottavi di finale, e sarebbe costretta ai playoff.

Fiorentinanews c’è!

La squadra di Vanoli oggi affronta la Dinamo Kiev di Kostyuk, che ha finora totalizzato 3 punti, frutto di 1 vittoria e 3 sconfitte. L’arbitro sarà il serbo Milos Milanovic, fischio d’inizio alle ore 18:45, con Fiorentinanews che vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con ampio spazio a commenti e parole dei protagonisti del dopo gara.