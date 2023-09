Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, è intervenuto a Sky Sport, parlando della partita di stasera e del percorso viola in Europa. Queste le sue parole: “La corrente di pensiero della Fiorentina è quella di fare molto bene in Conference. Anno scorso in finale abbiamo lasciato qualcosa di importante, vogliamo sognare ancora. Avere tre ragazzi del settore giovanile titolari come Kayode, Sottil e Ranieri è un orgoglio”

E sulla difficoltà degli attaccanti di segnare: “Se i gol li fanno gli altri non è che ci dispiaccia. Bisogna avere pazienza. I nostri attaccanti sono scelti in toto con il mister e la parte tecnica. Beltran è stato un ottimo investimento, così come Nzola, siamo pazienti. Quando andiamo in città come Genk e vediamo tanti italiani, è un orgoglio. Oggi ci sono tanti italiani qui, la Fiorentina rappresenta l’Italia in Belgio".