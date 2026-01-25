La Lazio cede Romagnoli in Qatar e libera il posto a Ranieri. Nuovi contatti fra biancocelesti e viola

La cessione del difensore della Lazio di Alessio Romagnoli, diretto all'Al-Sadd in Qatar, sembra poter aprire le porte all'arrivo nella capitale dell'ex capitano viola Luca Ranieri.

L'addio di Romagnoli

Come riporta anche Orazio Accomando sul proprio profilo X, dopo la cessione di Alessio Romagnoli, la squadra di Maurizio Sarri punta Luca Ranieri. Già nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di un addio verso Roma del difensore spezzino, ma adesso la trattativa sembra essere entrata più nel vivo.

Nuovi contatti fra le parti

I viola e i biancocelesti infatti avrebbero ripreso i contatti in queste ore per accordarsi sulla formula e il costo del cartellino. Nonostante le smentite di Vanoli, la sensazione è che Ranieri possa abbandonare Firenze. La Lazio però deve fare attenzione alla concorrenza del Torino.