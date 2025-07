Il Cagliari è pronto a fare lo sgambetto alla Fiorentina. Vicino Esposito e... un ex viola

Il Cagliari continua a lavorare per rinforzare al meglio la rosa in vista della prossima stagione. Nella giornata di martedì 15 luglio, i rossoblù possono infatti chiudere per due giocatori. Uno è un obiettivo di mercato della Fiorentina, l'altro un ex calciatore.

Il primo - riporta Gianluca Di Marzio - è Sebastiano Esposito, di proprietà dell’Inter, il secondo Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli.

Proprio su Esposito resiste però anche l’interesse della Fiorentina. Il Cagliari sembrerebbe essere più avanti nella trattativa, e qualora i toscani decidessero di non affondare il colpo, nella giornata di martedì 15 luglio i rossoblù potrebbero chiudere l’operazione.