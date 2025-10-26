Molto sincero a DAZN il portiere della Fiorentina, David De Gea, dopo il 2-2 rocambolesco contro il Bologna.

"E' importantissimo credere in noi stessi, sappiamo che è difficile anche per i tifosi perché non arriva la vittoria. Oggi non abbiamo fatto una grande partita ma alla fine abbiamo pareggiato una partita quasi persa, siamo un po' in difficoltà ma dobbiamo stare insieme e continuare a lavorare, facendo tutto quello che possiamo per vincere.

Perché giochiamo in modo diverso tra campionato e Conference? Se devo dire la verità, il livello delle due squadre che abbiamo trovato in Conference è basso, più basso di quello della Serie A. In Conference abbiamo fatto grandi partite ma in campionato non siamo la stessa squadra perché è più dura. Ma dobbiamo continuare a lavorare e fare quello che sappiamo.

La contestazione dopo lo 0-3 (annullato)? In quel momento ho pensato che avremmo perso 6-0. Poi non so perché ha annullato il gol, abbiamo preso fiducia, rosso a loro e abbiamo pareggiato e potevamo vincerla. Ma la realtà è che potevamo perderla facilmente dopo il 3-0 ma almeno abbiamo giocato dei buoni 25 minuti. Dobbiamo fare tutti un po' di più".