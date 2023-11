Dia conta di tornare a Firenze. L'offerta fatta dalla Fiorentina per lui...e le condizioni che non sono andate giù alla Salernitana

La prossima giornata di campionato, la Fiorentina si troverà ad ospitare al Franchi la Salernitana.

Recupero per Firenze?

All'interno della formazione granata restano da monitorare le condizioni dell'attaccante Boulaye Dia, assente contro la Lazio per una distorsione alla caviglia rimediata con la propria nazionale. Contro la Fiorentina potrebbe farcela a rientrare.

La clausola rescissoria

E la sua presenza a Firenze assumerebbe un significato particolare, perché proprio i viola nel corso dell'ultima estate hanno provato a strapparlo alla società campana. Il Corriere dello Sport in merito riporta la notizia che l'affare non si è concluso perché l'offerta fatta era inferiore a quella inserita come clausola rescissoria (25 milioni di euro) presente nel contratto del calciatore.

E anche una contropartita tecnica

Inoltre la società gigliata avrebbe voluto inserire anche una contropartita tecnica in questo affare. Condizioni che, evidentemente, non sono state accolte dai campani.