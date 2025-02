Bollini convoca Martinelli e Rubino per il raduno della Nazionale Under 19. C'è anche un viola in prestito

Dal 24 al 26 febbraio, il commissario tecnico dell'Italia Under 19 Alberto Bollini ha organizzato un raduno in vista della fase élite dell'Europeo di categoria, a marzo. In questa occasione sono stati convocati tre giocatori del settore giovanile viola: Martinelli, Rubino e Fortini (in prestito alla Juve Stabia).

Di seguito la lista completa:

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Diego Mascardi (Spezia), Alessandro Nunziante (Benevento);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Niccolò Fortini (Juve Stabia), Giovanni Leoni (Parma), Vittorio Magni (Milan), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Bayer Leverkusen), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Como), Filippo Pagnucco (Juventus), Mattia Piermarini (Ascoli), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia), Filippo Reale (Roma);

Centrocampisti: Federico Coletta (Roma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Cesena), Tommaso Rubino (Fiorentina);

Attaccanti: Giacomo De Pieri (Inter), Osayuki Jeff Ekhator (Genoa), Mattia Liberali (Milan), Mattia Mosconi (Inter), Diego Sia (Milan), Matteo Spinaccè (Inter), Lorenzo Venturino (Genoa).