Sohm trequartista a Bologna e sfiora anche la rete: "Peccato, Paleari si è superato. Italiano è un ottimo tecnico"

Chissà per quale ruolo era stato preso dalla Fiorentina, fatto sta che a Bologna Simon Sohm ha giocato la sua prima da titolare da trequartista e i rossoblù hanno ritrovato la vittoria sul campo del Torino. Lo svizzero, in prestito dalla Fiorentina, è andato a un passo dal gol con una gran giocata personale, sterzata col tacco e poi conclusione, salvata miracolosamente in angolo:

“E' andata bene, per noi era fondamentale vincere qui a Torino, ho anche sfiorato il gol, peccato ma Paleari si è superato. Italiano mi ha chiesto di partire più alto e poi di abbassarmi, è un ottimo tecnico. Ho trovato un grande gruppo a Bologna”.