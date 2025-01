Ci siamo quasi per Pablo Marì in viola, ma ancora manca un pezzo. L'incontro che potrebbe sbloccare l'affare

Pablo Marì vuole la Fiorentina, la Fiorentina vuole Pablo Marì. La sensazione è che il matrimonio tra le parti ci sarà, ma per vedere il sì definitivo si dovrà aspettare ancora un po'. L'affare non è chiuso del tutto e l'incontro definitivo tra le parti dovrebbe avere luogo lunedì, quando la Fiorentina sarà ospite del Monza.

Il difensore non rinnoverà il contratto in scadenza con i brianzoli ed è pronto ad approdare a Firenze. Nonostante l'operazione non sia alle battute finali, l'ottimismo rimane. Palladino è pronto a riabbracciare un altro suo ex giocatore alla corte viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.