Non solo Martinelli, anche un altro giocatore viola potrebbe essere già sulla strada per Genova

Si sta per chiudere la trattativa tra Fiorentina e Sampdoria per Tommaso Martinelli. Il portiere viola classe 2006 sarà un nuovo giocatore blucerchiato fino a fine stagione, con l'affare che si chiuderà in prestito secco.

Potrebbe non essere l'unico verso Genova

Non potrebbe però essere l'unico viola con il futuro a Genova già questo gennaio. Il Genoa infatti ha ancora nel mirino Edin Dzeko.

Contatti con De Rossi

Il rapporto tra il bosniaco e De Rossi è buonissimo. I due sono super amici e il tecnico del grifone avrebbe contattato personalmente Dzeko per convincerlo ad unirsi alla causa rossoblù.