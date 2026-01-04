Non solo Martinelli, anche un altro giocatore viola potrebbe essere già sulla strada per Genova
Edin Dzeko. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Si sta per chiudere la trattativa tra Fiorentina e Sampdoria per Tommaso Martinelli. Il portiere viola classe 2006 sarà un nuovo giocatore blucerchiato fino a fine stagione, con l'affare che si chiuderà in prestito secco.
Potrebbe non essere l'unico verso Genova
Non potrebbe però essere l'unico viola con il futuro a Genova già questo gennaio. Il Genoa infatti ha ancora nel mirino Edin Dzeko.
Contatti con De Rossi
Il rapporto tra il bosniaco e De Rossi è buonissimo. I due sono super amici e il tecnico del grifone avrebbe contattato personalmente Dzeko per convincerlo ad unirsi alla causa rossoblù.
💬 Commenti (1)