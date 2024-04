L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Tomas Repka è intervenuto al portale Livesport.cz per parlare della squadra viola e della gara di domani in Conference League: “Spero che il Viktoria Plzeň affronti le due partite con coraggio, anche se non sarà facile. La Viola ha grandi qualità, esattamente come tanti singoli che sono super giocatori. Non so se vorrei sbagliarmi, credo che andrà avanti la Fiorentina”.

“Fiorentina decima? Mai sottovalutare la Serie A”

Sul campionato viola: “Il decimo posto in classifica non è un indicatore chiaro. La Serie A è difficile e solo un pazzo potrebbe sottovalutarla. Il Viktoria Plzeň conosce la forza e la qualità della Fiorentina, è probabile che si accontenti anche di un pareggio nel primo round. Sarà importante non lasciare spazi in difesa, altrimenti i ragazzi di Italiano non si faranno problemi ad approfittarne”.

“Fiorentina fortissima in casa, tifosi fantastici”

E aggiunge: “Se il Viktoria dovesse vincere l'andata, sarebbe ancora più interessante. Ma la Fiorentina è forte in casa, nel suo stadio. Era così storicamente e lo è anche adesso, ricordo che noi battevamo quasi tutti quelli che passavano al Franchi. I tifosi viola sono fantastici. Lo stadio è tutt'altro che accogliente, ma è un fattore che la squadra sfrutta al massimo”.