Il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha parlato della Fiorentina e del suo ottimo momento a Tuttomercatoweb.com: “Ho visto un grande calcio della Viola a Napoli, c'è la sensazione di un grande salto di personalità. L'anno scorso si è buttata via a causa di un'ingenuità, ma adesso può unire la qualità di singoli come Gonzalez e Bonaventura a un po' di lucidità in più. A quel punto, fa il salto di qualità”.

Sulla possibilità di arrivare in Champions League: “Strada stretta. Nel gruppo delle prime otto di campionato, ci sono sorellone e sorelline. Ma la Fiorentina si è avvicinata molto ed è già tanto. Per arrivare in Champions, però, serve per forza che qualcuna davanti molli. Viola Park? Chapeau, bello vedere una società che pensa anche oltre a quello che succederà domani”.