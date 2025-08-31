Da quanto si respira nell'aria, la Fiorentina la voglia di aggiungere un ulteriore tassello di qualità in rosa ce l'avrebbe ma il tutto ovviamente va fatto coincidere con numeri, paletti vari. A partire dal monte ingaggi, ancora gravato da troppi esuberi: in queste ore la società viola dovrebbe riuscire a liberarsi di Richardson, diretto verso Siviglia, e Bianco, Grecia, sponda Paok.



Ikoné invece potrebbe sbarcare in Championship al Southampton mentre Beltran continua a riflettere, aspettare e rifiutare destinazioni, pur da sostanziale fuori rosa a Firenze. Vallo a capire.

La mission impossible di Pradè e Goretti è quasi disperata perché a questi si aggiungono anche Barak, Infantino e forse Sabiri. Un esercito di errori, strapagati e che potrebbero compromettere voli pindarici di fine mercato.