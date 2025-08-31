Richardson verso la Spagna, Bianco in Grecia, per Ikoné l'Inghilterra mentre Beltran continua a... riflettere: la mission impossible per liberare spazio all'ultimo tassello
Da quanto si respira nell'aria, la Fiorentina la voglia di aggiungere un ulteriore tassello di qualità in rosa ce l'avrebbe ma il tutto ovviamente va fatto coincidere con numeri, paletti vari. A partire dal monte ingaggi, ancora gravato da troppi esuberi: in queste ore la società viola dovrebbe riuscire a liberarsi di Richardson, diretto verso Siviglia, e Bianco, Grecia, sponda Paok.
Ikoné invece potrebbe sbarcare in Championship al Southampton mentre Beltran continua a riflettere, aspettare e rifiutare destinazioni, pur da sostanziale fuori rosa a Firenze. Vallo a capire.
La mission impossible di Pradè e Goretti è quasi disperata perché a questi si aggiungono anche Barak, Infantino e forse Sabiri. Un esercito di errori, strapagati e che potrebbero compromettere voli pindarici di fine mercato.