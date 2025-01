Polverosi: "Serve la voce e l'intervento di Commisso, questa crisi non si gestisce a distanza"

“Dopo la morte di Joe Barone, che della Fiorentina non era solo il direttore generale, ma era la Fiorentina, Commisso ha delegato Pradè e Ferrari alla guida del club, il primo confermandolo direttore sportivo, il secondo promuovendolo direttore generale…La Fiorentina si è fermata e ora deve intervenire Commisso. Ora serve la voce della proprietà”. Torna a chiamare in causa il proprietario del club viola, il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, in un editoriale pubblicato dal quotidiano sportivo.

Dopo Barone tocca a Commisso

E poi: “Pradé può dare dei consigli all’allenatore (e pare che lo abbia già fatto in occasione del passaggio dalla difesa a tre alla difesa a quattro), Ferrari può stabilire un indirizzo societario, ma nessuno dei due è il vero responsabile della Fiorentina. Prima lo era Barone, adesso lo è Commisso”.

Urge l'intervento del proprietario

Infine: “Chi domenica a Firenze ha visto sia Fiorentina-Torino che Verona-Lazio si è preoccupato non poco pensando al prossimo Lazio-Fiorentina. Una squadra che sembra persa di fronte a una che sta volando. Urge l’intervento di Rocco Commisso”.