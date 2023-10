Il Cukaricki viene castigato in campionato dal Novi Pazar dell'ex viola Ljajic prima di incontrare la Fiorentina in Conference League

Il Cukaricki, prossimo avversario della Fiorentina giovedì prossimo al 'Franchi' in Conference League, ha perso ieri per la seconda volta in campionato. Ad avere la meglio sulla squadra allenata da Igor Matic è stato il Novi Pazar, in cui milita l'ex giocatore viola Adem Ljajic che ha giocato per tutti i novanta minuti. A segnare il gol vittoria all'81' per i padroni di casa è stato Obradovic.



Ricordiamo che il Cukaricki ricopre attualmente il quarto posto a quota 16 nella graduatoria del campionato serbo, mentre è a zero nella classifica del Girone F di Conference League.