Igor Matic: "Il Cukaricki affronterà sette partite in venti giorni, dovranno giocare tutti. La gara contro la Fiorentina..."

Che gli impegni europei richiedano uno sforzo fisico e mentale notevole per le squadre coinvolte, non è cosa nuova. Lo sta sperimentando anche il Cukaricki, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. L'allenatore dei serbi, Igor Matic, ha parlato proprio dei prossimi impegni, tra cui anche quelli contro la Fiorentina:

“Nei prossimi 20 giorni abbiamo sette partite, davvero difficili e impegnative. Avremo bisogno di tutti i giocatori durante questo periodo. È certo che ci sarà della stanchezza, quindi ognuno dei giocatori della prima squadra avrà possibilità di giocare. E la cosa più importante è che Čukarički continui a ottenere buoni risultati. La Fiorentina? Non penso affatto a quella partita. Adesso ci aspetta una partita molto difficile e importante contro il Novi Pazar, poi ci concentreremo sulla Fiorentina”.