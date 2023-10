Che tra Fiorentina ed Empoli i rapporti non siano sempre stati idilliaci è un fatto sotto gli occhi di tutti. Dai Della Valle a Commisso, qualche screzio, qualche incomprensione e anche qualche affare.

Quest'estate il colpo si è chiamato Fabiano Parisi, giunto in viola proprio dai cugini empolesi. Eppure, svela La Nazione, fu proprio a causa sua che nell'estate del estate 2022, quando era tutto apparecchiato per il passaggio di Bajrami alla Fiorentina e per il ritorno di Zurkowski a Empoli, saltò tutto. Il motivo? La società viola avrebbe voluto un’opzione, poi non concessa, per acquistare Parisi.

Il terzino sinistra alla fine è arrivato lo stesso, ma ha rischiato di essere uno dei tanti retrofront fatti dalle due società in tema mercato: Traorè docet. Oggi la Fiorentina vuole Baldanzi. Se non fosse saltato il trasferimento di Castrovilli al Bournemouth lo avrebbe già preso. Operazione da imbastire nei prossimi mesi. Anche per evitare un nuovo caso Vicario: esploso un anno dopo i sondaggi viola e venduto a peso d'oro in Premier.