L'ex calciatore, tra le altre, di Milan e Fiorentina Massimo Ambrosini condivide i due club in cui ha giocato con l'attaccante serbo Luka Jovic, ora in rossonero. Nonostante un rendimento recentemente positivo, l'ex centrocampista non è convinto di lui, come confessa a La Gazzetta dello Sport: “Sicuramente è un bravo attaccante, ha colpi che stupiscono. Ma per essere al livello del Milan ci vuole ben altro, lui è troppo discontinuo per essere in linea”.

Sulla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: “Un capitolo a parte, non c'entra niente la partita di ieri. La squadra di Italiano gioca con grande coraggio e me la aspetto così. Ma il Milan è esperto e ha singoli con maggiori qualità, quindi può mantenere sempre l'intensità giusta”.