Arthur torna in bianconero, ma la Fiorentina ci crede ancora: ecco le due condizioni per una nuova trattativa con la Juventus

Come riporta il quotidiano spagnolo AS, insieme ad altre fonti, la Fiorentina non riscatterà Arthur dalla Juventus, con il giocatore che tornerà ad essere bianconero a fine stagione. 20 milioni sono troppi per la società viola, che però non vede sfumare l'ipotesi di un ritorno del brasiliano a Firenze in altro modo.

Le condizioni per una possibile nuova trattativa tra Fiorentina e Juventus, scrive il quotidiano sportivo spagnolo, sono due: una riduzione del prezzo finale e un aggiustamento dell'ingaggio del centrocampista, che a Firenze ha detto più volte di trovarsi bene.