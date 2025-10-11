Nonostante le tante assenze la Fiorentina non si ferma: Pioli è alla ricerca di soluzioni, dal gioco alle palle inattive. E Comuzzo..

Quest’oggi il Pentasport di Radio Bruno, come spesso accade durante il fine settimana, ha cercato di fare il punto della situazione in casa Fiorentina ad una settimana dalla ripresa del campionato contro il Milan di Massimiliano Allegri. Essendo costretto fare a meno di 10 giocatori convocati con le proprie nazionale, il tecnico gigliato sta comunque continuando la sua marcia di avvicinamento alla prossima trasferta di campionato, con l’obiettivo di trovare una soluzione ai tanti problemi della sua squadra.

Le tante assenza hanno portato Pioli ha focalizzarsi sui calci piazzati e sullo sviluppo della manovra

Secondo quanto riportato dall’emittente il tecnico emiliano è ormai da qualche giorno che si sta concentrando su alcuni degli elementi critici della sua Fiorentina: in primo luogo la ricerca di uno sviluppo migliore della propria manovra, cercando di avvinare tattiche e movimenti sul campo, in secondo luogo anche la cura delle palle inattive, sopratutto quelle a sfavore. Tutte situazioni che, non potendo contare sui nazionali, permette comunque alla squadra di migliorarsi in vista della ripresa. Sono infatti troppi i gol presi dalla Fiorentina da calcio piazzato, e per questo il tecnico ha intenzione di porre subito rimedio alla cosa.

In casa viola stanno tutti bene, restano i dubbi su Comuzzo dopo la mancata convocazione in Under 21

Sono poche invece le novità per quello che riguarda la condizione fisica di alcuni dei singoli presenti in rosa. Se per quello che riguarda Fazzini e Dodo non ci sono ulteriori problematiche, con i due che si allenano regolarmente in gruppo dalla ripresa degli allenamenti, Radio Bruno ha cercato di far luce sulle reali condizioni di Pietro Comuzzo. Le parole di Silvio Baldini dal ritiro della Nazionale Under 21 avevano lasciato strascichi sulle sue condizioni, ma secondo quanto riportato il difensore sta bene ed è regolarmente a disposizione: il ragazzo ha avuto qualche problemino fisico nelle scorse settimane, ed è per questo il motivo per cui ha giocato meno, ma già con la Roma era già disponibile. Per questo motivo restano ancora molti interrogativi sulla sua mancata convocazione.