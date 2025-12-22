La Roma su Gudmundsson? Intanto i giallorossi sono vicini a un attaccante di ritorno in Serie A

Si muove il mercato con l'avvicinarsi del nuovo anno. E così la Roma, che non sembra essere soddisfatta della sua coppia d'attacco Dobvyk-Ferguson, è alla ricerca di un nuovo terminale offensivo.

Si muove il mercato

La scelta sarebbe ricaduta su Zirkzee, ex Bologna attualmente al Manchester United, che potrebbe tornare in Serie A. Anche Gasperini aveva già chiesto a gran voce rinforzi per il reparto d'attacco e anche Raspadori, lui all'Atletico Madrid.

Sfuma Gud?

E così sfumerebbe l'ipotesi Gudmundsson, attaccante viola che era sul taccuino della società capitolina. Gli innesti citati, però, potrebbero chiudergli le porte della capitale.