Velasco: "Mio nipote grande tifoso della Fiorentina e l'ho portato anche allo stadio. Spero che i viola si risollevino"

Il CT della nazionale femminile di volley, Julio Velasco, ha parlato anche di Fiorentina all'interno di un'intervista rilasciata a La Nazione.

“Mio nipote grande tifoso viola”

“I problemi di una squadra vanno visti e giudicati dall'interno - ha detto - Posso solo dire che mio nipote è un grande tifoso della Fiorentina, una passione che ha ereditato dal papà. L'ho portato anche allo stadio a vedere la squadra. Spero tanto che si possa risollevare al più presto”.

“Scandicci come il Manchester City”

Intanto però per quanto riguarda lo sport fiorentino c'è da registrare la vittoria della Savino Del Bene Scandicci nel campionato mondiale per club. Un successo tutt'altro che inaspettato per Velasco: “Scandicci ha fatto investimenti importanti e mirati, è una società grande e ben organizzata: nel volley con questi presupposti puoi fare bene. Il modello non è replicabile al calcio che è un altro mondo, dove girano cifre astronomiche. Ma con le dovute proporzioni, vedo Scandicci un po' come il City di Guardiola. Fino a 20 anni fa era la seconda squadra di Manchester, oggi con investimenti importanti sta ottenendo grandi risultati”.