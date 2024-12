La presenza di Biraghi in tribuna e un segnale preciso: sia lui che la Fiorentina vogliono far rientrare il caso e tornare alla normalità (apparente)

L'esclusione di Biraghi dai convocati per il Lask ha lasciato strascichi, ma Palladino e la Fiorentina sembrano aver gestito tutto al meglio per far rientrare la situazione in poco tempo. Il risultato di ieri sera e il periodo ottimo della squadre certamente hanno aiutato, ma adesso la volontà è quella di archiviare definitivamente il caso.

L'ormai ex capitano viola ieri sera era presente in tribuna per assistere alla partita dei compagni e, come scrive oggi Tuttosport, si dimostra che entrambe le parti vogliono far rientrare il caso e tornare a un'apparente normalità. Almeno fino alla riapertura del mercato, con l'agente Mario Giuffredi già alla ricerca di soluzioni. Occhio di riguardo alla possibile soluzione Napoli.