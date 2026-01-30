Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina riabbraccia il suo bomber
Il Corriere dello Sport in edicola oggi guarda già alla partita tra Fiorentina e Napoli e al possibile utilizzo di Moise Kean. Spazio però anche al calciomercato.
Prima pagina
“A Napoli gioca Moise” Scrive il Corriere dello Sport-Stadio in taglio alto. Nel titolo principale invece “Kean ci sta” e ancora “La Fiorentina riabbraccia il suo bomber”.
Pagina 25
“Kean per forza” scrive il Corriere nella pagina dedicata ai colori viola. Di spalla uno sguardo anche al mercato: “Disasi dice stop, ora DIogo Leite è l'occasione”.
