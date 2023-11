Si è appena concluso l'anticipo delle 18:30 di questa dodicesima giornata di Serie A.

Sassuolo-Salernitana si è rivelato un incontro estremamente divertente. Partono fortissimo i campani, con due gol in poco più di un quarto d'ora di gioco: a segno Ikwuemesi e Boulaye Dia. Piano piano esce il Sassuolo, che getta la prima mezz'ora ma poi si prende il campo con autorità. A fine primo tempo Thorsvedt dimezza lo svantaggio neroverde.

Il Sassuolo la pareggia in avvio di ripresa, ancora con il norvegese in gol. Piano piano una Salernitana stremata cala, mentre i padroni di casa ci provano fino all'ultimo a completare la rimonta. Negli ultimi dieci minuti Ochoa diventa l'eroe della partita, con almeno tre interventi decisivi per portare a casa un punto.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 28, Juventus 26, Milan 22, Napoli 21, Atalanta 19, Bologna 18, Roma 17, Fiorentina 17, Monza 16, Lazio 16, Torino 15, Frosinone 15, Lecce 13, Sassuolo 12, Genoa 11, Udinese 10, Cagliari 9, Verona 8, Empoli 7, Salernitana 5.