Ancora in dubbio un giocatore del Bologna in vista della trasferta a Firenze. Torna in gruppo un ex viola

Si avvicina Fiorentina-Bologna, dodicesimo turno di campionato in programma domenica al ‘Franchi’. I rossoblù continuano a lavorare in allenamento: come si evince dal sito ufficiale del club, oggi allenamento tattico con tante conclusioni a rete.

Rientrato in gruppo, ormai da metà settimana, l'ex Fiorentina Lorenzo De Silvestri, che dunque dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Thiago Motta per la trasferta a Firenze.

In dubbio sempre Oussama El Azzouzi: anche oggi, per lui, allenamento differenziato a parte. La convocazione rimane in dubbio.