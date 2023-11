Oltre al settore ospiti (già pieno), altre zone del 'Franchi' saranno disponibili per i tifosi del Bologna. La nota della Fiorentina

In vista di Fiorentina-Bologna, in programma domenica alle 15, il settore ospiti è già stato interamente riempito dai tifosi rossoblù. Il club viola, dunque, ha ascoltato le pressanti richieste e concesso altri settori dello stadio.

Ecco il comunicato: "ACF Fiorentina informa che, a seguito delle Misure Organizzative assunte in sede di Gos, sarà possibile acquistare i biglietti per la partita Fiorentina-Bologna di domenica 12 novembre, alle ore 15, per il settore Curva Ferrovia, anche senza essere in possesso di tessera del tifoso.

Il Club viola informa inoltre che sono state eliminate, per l’acquisto dei biglietti, le limitazioni territoriali ad eccezione dei settori Curva Ferrovia, Curva Fiesole, Maratona, Maratona Laterale e Tribuna Esterna, nei quali, di fatto, permane l’impossibilità di acquisto dei tagliandi ai residenti della regione Emilia Romagna".