La probabile formazione del Napoli: Gollini e Simeone col dente avvelenato, ma Mazzarri dispone veramente di poche pedine. A centrocampo pure un canterano

Il Napoli campione d’Italia è lo sfidante della Fiorentina per la semifinale di Supercoppa Italiana. Walter Mazzarri, subentrato a stagione in corso a Rudi Garcia, schiererà un modulo speculare a quello di Italiano, con la piccola differenza di un centrocampo tutto a tre. In porta giocherà l’ex viola Gollini (Meret convocato ma ancora out), dietro a una linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrhamani, autore del gol vittoria nell’ultimo match di campionato, Juan Jesus (visto l’infortunio di Natan) e Mario Rui.

In attacco l'ex Simeone?

In mediana, Mazzarri dispone di Lobotka, Gaetano (Cajuste si è fatto male contro la Salernitana) e Zielinski. Anguissa assente perché in Coppa d’Africa. Davanti spazio sicuramente a Politano e Kvaratskhelia, mentre il dubbio è sul centravanti: l’ex gigliato Simeone o Raspadori? Osimhen non c’è perché impegnato con la Nigeria in Costa d’Avorio. A seguire il probabile undici di Mazzarri:

La probabile formazione di Mazzarri

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Gaetano; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.