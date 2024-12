Juventus: C'è l'idea Parisi. I margini di manovra ci sarebbero tutti

La Juventus per ovviare all’emergenza difensiva provocata dai gravi infortuni occorsi a Gleison Bremer e Juan Cabal (entrambi out fino al termine della stagione) sta esplorando anche il mercato dei terzini sinistri alla ricerca di un’occasione interessante. E questa occasione, stando a quanto riportato stamani da Tuttosport, potrebbe essere rappresentata da Fabiano Parisi.

Anche lui, così come Cristiano Biraghi, è finito nel turbillon delle polemiche, che si sono scatenate dopo le dichiarazioni del procuratore di entrambi, Mario Giuffredi.

Alla Juve impegnata su tre fronti serve un cambio a sinistra per Cambiaso in grado di farlo rifiatare ogni tanto e i rapporti tra club sono ottimi come testimoniano le operazioni Nico Gonzalez e Moise Kean concluse in estate. Insomma, i margini di manovra per l'operazione ci sarebbero.